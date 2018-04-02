Полицейские Ставрополья обнаружили в багажнике автомобиля мертвого коллегу

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Пятигорск, 2 апреля. Полицейские Ставрополья обнаружили в багажнике автомобиля тело мертвого коллеги, который числился пропавшим, заявили в пресс-службе главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

1 апреля местные правоохранительные органы получили сообщение о пропаже сотрудника полиции. На его поиски коллеги был ориентирован весь личный состав полиции края.

Правоохранителям удалось установить автомобиль, однако мужчине, который находился за рулем, удалось скрыться.

«В багажнике автомашины полицейские обнаружили тело пропавшего сотрудника со следами насильственной смерти», — заметили в ставропольской полиции.

Возбуждено уголовное дело.

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