Православный священник назвал деятельность мормонов в России агрессивной

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Москва, 2 апреля. Нет ничего хорошего в возможном появлении в России мормонского храма, заявил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей настоятель Храма мученицы Татианы при МГУ, отец Владимир Вигилянский, назвавший деятельность мормонов «агрессивной».

В беседе с ФАН священник сообщил, что о попытках мормонов получить разрешение на строительство своих культовых сооружений в нашей стране ему рассказывал покойный патриарх Алексий II около 15 лет назад.

«Ничего хорошего в этом [открытии культовых сооружений, принадлежащих западным сектам, — прим. ФАН] нет и быть не может», — заявил отец Владимир.

Настоятель Храма мученицы Татианы при МГУ вспомнил, как в 1997 году экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт во время визита в Москву заехала по пути в Кремль — к патриарху Алексию II. Она попросила его походатайствовать перед Борисом Ельциным об открытии церквей мормонов в закрытых городах.

«Почему-то им хотелось, чтобы церкви были именно в тех городах, где находятся секретные объекты и куда запрещено приезжать иностранцам», — удивляется отец Владимир.

По словам Вигилянского, патриарх ответил, что в России церковь отделена от государства, и он не может ходатайствовать об открытии какой-то инославной церкви, тем более — в тех местах, куда иностранцам запрещен проезд, и как-то влиять на это.

«Думаю, что это — предмет особого политического разговора, — уверен отец Владимир. — Знаю, что очень многие церкви сектантского типа, которые открывались в начале 90-х годов, например, так называемая «Аум Синрике» (деятельность секты запрещена в РФ — прим. ФАН), устроившая химическую атаку в токийском метро, впоследствии у нас закрывались», — отметил он.

Напомним, что накануне, 1 апреля 2018 года новый президент церкви мормонов Расселл Нельсон, официальное название должности которого «17-й президент и пророк Церкви Иисуса Христа Святых последних дней», выступил с политическим заявлением, в котором объявил о том, что в мире вскоре откроют семь новых храмов. Один из храмов, по его словам, откроется в России.

При этом Нельсон не уточнил, в каком именно российском городе планируется построить мормонский храм.

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