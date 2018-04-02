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Православный священник назвал деятельность мормонов в России агрессивной
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    Православный священник назвал деятельность мормонов в России агрессивной

    16:21  2 Апреля 2018
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    Православный священник назвал деятельность мормонов в России агрессивной

    Москва, 2 апреля. Нет ничего хорошего в возможном появлении в России мормонского храма, заявил в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей настоятель Храма мученицы Татианы при МГУ, отец Владимир Вигилянский, назвавший деятельность мормонов «агрессивной».

    В беседе с ФАН священник сообщил, что о попытках мормонов получить разрешение на строительство своих культовых сооружений в нашей стране ему рассказывал покойный патриарх Алексий II около 15 лет назад.

    «Ничего хорошего в этом [открытии культовых сооружений, принадлежащих западным сектам, — прим. ФАН] нет и быть не может», — заявил отец Владимир.

    Настоятель Храма мученицы Татианы при МГУ вспомнил, как в 1997 году экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт во время визита в Москву заехала по пути в Кремль — к патриарху Алексию II. Она попросила его походатайствовать перед Борисом Ельциным об открытии церквей мормонов в закрытых городах.

    «Почему-то им хотелось, чтобы церкви были именно в тех городах, где находятся секретные объекты и куда запрещено приезжать иностранцам», — удивляется отец Владимир.

    По словам Вигилянского, патриарх ответил, что в России церковь отделена от государства, и он не может ходатайствовать об открытии какой-то инославной церкви, тем более — в тех местах, куда иностранцам запрещен проезд, и как-то влиять на это.

    «Думаю, что это — предмет особого политического разговора, — уверен отец Владимир. — Знаю, что очень многие церкви сектантского типа, которые открывались в начале 90-х годов, например, так называемая «Аум Синрике» (деятельность секты запрещена в РФ — прим. ФАН), устроившая химическую атаку в токийском метро, впоследствии у нас закрывались», — отметил он.

    Напомним, что накануне, 1 апреля 2018 года новый президент церкви мормонов Расселл Нельсон, официальное название должности которого «17-й президент и пророк Церкви Иисуса Христа Святых последних дней», выступил с политическим заявлением, в котором объявил о том, что в мире вскоре откроют семь новых храмов. Один из храмов, по его словам, откроется в России.

    При этом Нельсон не уточнил, в каком именно российском городе планируется построить мормонский храм.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #священник #православие #церковь #секты #мормоны #аум синрике
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