Пожар в Кемерово: еще одного пострадавшего выписали из больницы

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Кемерово, 2 апреля. Четверо пострадавших при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» остаются в медицинском учреждении под присмотром врачей, одного человека сегодня выписали. Об этом в понедельник сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

«По информации на 18.00 (14.00 по московскому времени), четыре человека госпитализировано, в том числе один ребенок. Еще 15 пострадавших проходят лечение амбулаторно, 60 не нуждаются в амбулаторной помощи», — передает слова источника РИА Новости.

Ранее сообщалось, что доктора отмечают явную положительную динамику в физическом и эмоциональном состоянии 11-летнего подростка, который получил тяжелые травмы после того, как выпрыгнул с четвертого этажа торгово-развлекательного комплекса, спасаясь от пожара. В результате трагедии мальчик потерял обоих родителей и младшую сестру.

Напомним, крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово случился 25 марта. Эпицентр возгорания находился на последнем этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны. В результате пожара, согласно последним данным, погибли 64 человека.

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