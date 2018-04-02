Россиянам предложили обменять старые iPad на новые

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Москва, 2 апреля. Американская компания Belmont в апреле запускает в России бессрочную акцию trade-in, в рамках которой пользователям будет предложено сдать свой старый планшет iPad в обмен на скидку при покупке нового.

Программа приурочена к выходу новой модели планшета Apple, рассчитанного на школьников и студентов. Обменять свой iPad можно будет в магазинах «М.Видео», re:Store, Cstore. Приниматься будут все планшеты, начиная от iPad 2 и iPad mini первого поколения. Исключение составляет iPad Pro. Скидка может достигать до 35% в зависимости от состояния гаджета. В то же время, ряд экспертов высказывают сомнения на счет актуальности данной программы, указывая на то, что спрос на планшеты сегодня невелик, пишет «Коммерсант».

В конце марта сообщалось о том, что Apple презентовала бюджетный вариант iPad, ориентированный на школьников. Устройство полностью заточено под учебные приложения. Диагональ экрана составила 9,7 дюймов, гаджет будет оснащен 64-битным процессором A10 Fusion и 8-мегапиксельной камерой. Стоимость планшета будет колебаться от 299 долларов (17 тыс. рублей) до 329 долларов (18,8 тыс. рублей).

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