Производитель назвал причину падения первого дрона «Почты России»

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Улан-Удэ, 2 апреля. Эксперты назвали причину падения первого беспилотника «Почты России» в Бурятии. Ранее сообщалось, что виной всему стали сложные погодные условия, в частности, сильный ветер.

Однако в компании «Рудрон/Экспедитор 3М», являющейся производителем БПЛА, заявили, что при тестовом запуске произошло нештатное отключение электронного оборудования. В комментарии РИА Новости эксперты уточнили, что причины неисправности выяснят уже после расшифровки телеметрических данных.

Напомним, неудачный полет беспилотника произошел сегодня в Бурятии. Вскоре после взлета дрон рухнул на землю. В администрации республики сообщили, что в результате ЧП никто не пострадал, а пользователи соцсетей посоветовали «Почте России» не экспериментировать с дронами, а запускать голубей: «так надежнее».

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