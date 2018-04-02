Большой адронный коллайдер заработал после «зимней спячки»

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Дубна, 2 апреля. Большой адронный коллайдер вернулся к работе после зимнего перерыва, сообщили в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).

Ученые вывели большой адронный коллайдер из так называемой «зимней спячки». С 31 марта БАК вновь приступил к ускорению частиц.

Процесс восстановления рабочего процесса занимает много времени, так как включает в себя возвращение к активности ряда подсистем, а также подключение питания к тысячам электроцепей. В этот период проводится более 10 тысяч тестов.

Эксперты обратили внимание, что это уже седьмой год работы этого проекта. Благодаря проектной энергии коллайдер работает около четырех лет, пишет «Политэксперт».



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