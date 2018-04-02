В Ярославской области избили аниматора в костюме Дарта Вейдера

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Ярославль, 2 апреля. Сотрудники правоохранительных органов Ярославской области проводят проверку в связи с дракой на детском празднике в Ярославле. Об этом сообщили представители регионального управления МВД Российской Федерации.

Инцидент произошел в кафе на улице Нахимсона. В результате конфликта пострадали отец одного из детей, а также артист, который выступал в костюме персонажа киносаги «Звездные войны» Дарта Вейдера.

Согласно предварительным данным, организаторам мероприятия не понравилось поведение ребят, которые растащили их реквизит. Как передает РИА Новости, пострадавший аниматор утверждает, что его избили двое мужчин, которые требовали предоставить родителям скидку.

«От обеих сторон поступили заявления о нанесении побоев. Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — подчеркнули полицейские.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что неизвестные злоумышленники до смерти избили российского актера Евгения Сапаева.

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