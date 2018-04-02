 МИД РФ опасается экономических санкций США против российских активов

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Москва, 2 апреля. В российском дипломатическом ведомстве опасаются, что Соединенные Штаты могут ввести экономические санкции, которые ударят по российским активам за рубежом. Об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Панкин.

По словам Панкина, международное законодательство в настоящее время позволяет ввести санкции против любых лиц, организаций и активов, при этом санкции могут быть в любой форме — поэтому, разумеется, Россия опасается таких действий со стороны США.

«Мы опасаемся — ну как вы будете противодействовать, если они бульдозером давят, дипсобственность захватывают, — передает слова Панкина РИА Новости. — «Вы же знаете, что сегодня законодательство такое, что оно подразумевает возможность в любое время против любых, в любой форме, в любом объеме. Как вы можете быть готовыми ко всему всегда и везде».

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