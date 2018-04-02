Позорная политика: депутат Рады объяснила, почему из страны бегут медики

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Киев, 2 апреля. Позорной политикой назвала действия украинских властей в отношении медицинского сообщества глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец. По ее словам, в течение двух лет страну покинут не менее 50 тысяч квалифицированных медицинских работников.

Об этом Богомолец рассказала, выступая на заседании согласительного совета украинского парламента.

«Правительство проводит абсолютно позорную политику в отношении медицинского сообщества… Мы ожидаем в следующие два года потерю 50 тысяч украинских медиков, которые сегодня получают зарплату 3200 гривен – врач, медсестра и санитарка», — объяснила Богомолец.

Депутат отметила, что в поисках лучшей жизни Украину уже покинули 70 тысяч медиков.

Напомним, ранее в стране стартовала скандальная реформа здравоохранения. В частности, теперь украинцы больше не могут вызвать врача на дом, отменена на территории страны и диспансеризация.

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