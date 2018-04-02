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Не только для Лондона: эксперты рассказали, зачем МИД РФ опубликовал вопросы по делу Скрипалей
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    Не только для Лондона: эксперты рассказали, зачем МИД РФ опубликовал вопросы по делу Скрипалей

    15:38  2 Апреля 2018
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    Вопросы не для Лондона: эксперты рассказали, зачем МИД РФ опубликовал вопросы по делу Скрипалей

    Накануне министерство иностранных дел России направило британской стороне 14 вопросов по делу Скрипалей. Еще 13 вопросов по инциденту в Солсбери МИД РФ адресовало Организации по запрещению химоружия и 10 вопросов — Франции, которую Лондон пригласил для техсотрудничества в расследовании.

    Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций, уверен, что вопросы по делу Скрипалей, которые МИД РФ адресовал Великобритании, заданы не только для Лондона и не столько для того, чтобы получить ответы на них, потому что надежды на это у Москвы практически нет, сколько для того, чтобы партнеры Лондона, европейские СМИ и простые граждане тоже начали спрашивать, требуя конкретики, а не предположений.

    «Конечно, мы не предполагаем, что отдельные политические группы, которые инициировали этот процесс, будут отвечать на вопросы с нашей стороны. Но сейчас уже идет борьба не за них, они решение приняли. Основная борьба идет за электорат, за избирателей. Это вопросы, которые может задать среднестатистический британец или француз своему правительству, а оно спокойно на них ответит, если речь идет о профессиональной работе. Кроме того, это проверка на журналистский профессионализм: любой сотрудник британского СМИ на ближайшем брифинге Бориса Джонсона может задать ему любой вопрос из предложенного списка, чтобы получить правдивый ответ», — сказал эксперт в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

    Вопросы не для Лондона: эксперты рассказали, зачем МИД РФ опубликовал вопросы по делу Скрипалей

    Дмитрий Абзалов считает, что независимые СМИ и граждане, которым интересно, что происходит, захотят узнать у своих властей все то, что спрашивает у них Россия, и им-то должны ответить. Кроме того, ответы захотят знать и партнеры Великобритании.

    «Лондон говорит: вина доказана, мы все знаем, у нас есть свои внутренние представления… А теперь объясните все это населению. Почему вы свою презентацию на пяти страницах не показали вашим гражданам? Почему не провели брифинг и не объяснили все по каждому пункту? Где ваши химики? Это важные вопросы. Сейчас идет информационная борьба за повестку, за интерпретацию. Важно, чтобы этими вопросами задавались и партнеры Британии. Готова ли Германия наступать на горло собственной песне, если ее партнеры не будут отвечать на ее вопросы?», — добавил политолог.

    Андрей Бакланов, зампредседателя Ассоциации российских дипломатов, также считает, что МИД России задал вопросы по делу Скрипалей не просто так. Особенно те, что адресованы Организации по запрещению химоружия

    «Это подготовка к завтрашнему первому заседанию исполкома Организации по запрещению химического оружия. Мы стремимся к тому, чтобы те, кто там будет, сразу занялись делом. Мы надеемся, что когда в дело вступят профессионалы, все сразу встанет на свои места. Но не обязательно. Практика показывает, что люди, которые там работают, тоже, к сожалению, уязвимы, зависимы от центров силы, от национальных центров. Нет гарантии, что все пойдет в правильном направлении. Но мы создаем все условия для этого», — считает дипломат.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «наши британские коллеги заигрались», прибегая к «откровенной лжи, откровенной дезинформации» при разговорах об инциденте в Солсбери.

    «Мы на это отвечаем, по-моему, достаточно спокойно, хладнокровно, настаиваем, что любые обвинения, утверждения необходимо обосновывать фактами», — цитирует министра «Газета.ru».

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    Автор: Марина Степанова
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    #сергей лавров #дмитрий абзалов #сергей скрипаль #дело скрипаля #дело скрипалей #андрей бакланов
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