Эксперт Игорь Никулин: «Отравление Скрипалей гречкой — глупый первоапрельский розыгрыш»

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Москва, 2 апреля. Военный эксперт Игорь Никулин, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, расценил публикацию в британском таблоиде The Sun об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей с помощью гречневой крупы как неудачный первоапрельский розыгрыш.

По информации британского издания, Сергей Скрипаль якобы попросил дочь Юлию привезти из России гречку, лавровый лист и специи. Но она забыла сделать покупки и попросила об этом подругу, летевшую в Лондон следующим рейсом.

Версию таблоида подхватил ряд российских СМИ.

«Это полная ерунда, полное непонимание, что такое боевые отравляющие вещества, — заявил Федеральному агентству новостей бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин — Ни в какой гречке они находиться не могут, они должны храниться в серьезных контейнерах. Это даже рассматривать нечего — полная глупость, выдумка».

Известно, что нервно-паралитические газы, попавшие в дыхательные пути человека, убивают в течение двух-трех минут, если не ввести антидот. 4 марта в Солсбери нашли отравленными экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Британская сторона утверждает, что к инциденту причастно российское государство. Москва это категорически отрицает, Лондон не приводит никаких доказательств своей правоты.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на скамейке в парке города Солсбери 4 марта. Официальный Лондон поспешил обвинить российские спецслужбы в отравлении Скрипалей, несмотря на отсутствие результатов расследования и каких-либо доказательств. Британия выслала в связи с этим 23 российских дипломата.

В качестве ответа Россия также выслала 23 британских дипломата, прекратила деятельность в России Британского совета и закрыла генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге.



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