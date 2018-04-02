Переговоры будут весьма сложными: сколько газа оставят Украине после ввода «Северного потока — 2»

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После введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» Украину, которая пока еще остается основным транзитером российского газа в Европу, ждут серьезные убытки, но в ближайшие годы России по-прежнему придется пользоваться украинской газотранспортной системой, хотя и в гораздо меньшем объеме. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

«План сдачи «Северного потока —2» — 2019 год, плюс мы ждем от европейцев подготовки сухопутной инфраструктуры газопровода, — отметил аналитик. — В Германии, по всей видимости, строительство сухопутного продолжения газопровода пока откладывается примерно на год. То есть, получается, мы сможем в полной мере реализовать возможности «Северного потока — 2» только в 2020 году. И, конечно, этот период требует использования газотранспортной системы Украины для обеспечения транзита российского газа в Европу. На этот счет сейчас ведутся переговоры по новому транзитному документу и по поставочному документу для Украины. Первый раунд уже состоялся, второй раунд намечен на апрель. Переговоры будут весьма сложными. В задачах стоит определение объема порядка пятнадцати, возможно, двадцати миллиардов кубометров в год, которые будут прокачиваться по украинской газотранспортной системе, даже с учетом ввода «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Александр Пасечник отметил, что пока, фактически, «Северный поток — 2» — это еще проект, поэтому многие выкладки, в том числе по будущему украинскому транзиту, являются предварительными.

«Замечу, строительство «Северного потока — 2» еще не началось, — отметил эксперт. — Мы собираем все разрешения. От Германии такое разрешение есть, на подходе разрешения и от других стран. Где-то к лету будет собран пакет, и появится возможность начать строительство морского участка газопровода».

Но, как бы ни шло строительство, реализация проекта «Северного потока — 2» — не очень хорошая новость для Украины, которая неизбежно серьезно пострадает экономически, лишившись львиной доли доходов от транзита российского газа, считает аналитик.

«В любом случае обходные магистрали «Газпрома» ограничивают возможности украинской газотранспортной системы. Но еще раз замечу, полного отказа [от использования Россией украинской газотранспортной системы], видимо, не будет. Определенный объем транзита мы, скорее всего, на украинском направлении сохраним. Конечно, он будет гораздо меньше, чем, как говорится, в лучшие годы. Если по украинской газотранспортной системе сейчас прокачивается, по крайней мере, по данным по 2017 год, свыше 90 млрд кубометров в год, то через два-три года этот объем будет раз в пять меньше — то есть, до 15-20 млрд кубометров в год», — подчеркнул Александр Пасечник.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что загрузка в 15 млрд кубометров в год и ниже делает газотранспортную систему Украины нерентабельной. В понедельник стало известно, что украинский парламент намерен принять постановление, осуждающее строительству «Северного потока — 2».

Газопровод «Северный поток-2» должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Совокупная мощность газопровода оценивается в 55 млрд кубометров в год.

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