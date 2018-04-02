Глава министерства здравоохранения Дагестана ушел в отставку

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Махачкала, 2 апреля. Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Дагестан Танка Ибрагимов подал заявление об отставке.

Как стало известно, временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев принял заявление Танки Ибрагимова на рабочем совещании. Об этом стало известно в понедельник, 2 апреля.

Отмечается, что Танка Ибрагимов решил покинуть свой пост в связи с переходом на новую работу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональном Минздраве. Он планирует заняться научной деятельностью.

Напомним, что с февраля 2013 года Танка Ибрагимов возглавлял министерство, а с начала февраля текущего года стал врио министра здравоохранения. У него есть почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

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