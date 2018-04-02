Инженер обновленной Toyota Supra объяснил, почему спорткар остался без «механики»

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Токио, 2 апреля. Новая версия знаменитого спорткара Toyota Supra, который получил первое обновление, спустя 15 лет, будет лишена механической коробки передач. Вместо нее будет установлена автоматическая КПП с двойным сцеплением.

По словам главного инженера автомобиля Тетсуи Тады, «механика» не способна полностью раскрыть потенциал двигателя, а «автомат» сможет выжать из силовой установки, все что есть. Кроме того, автоматическая коробка в сочетании с новой трансмиссией сделает автомобиль более послушным. Ожидается, что под капотом Toyota Supra будет располагаться трехлитровый, шестицилиндровый двигатель BMW с двойными турбонагнетателями.

Отметим, что Toyota Supra не получала обновлений на протяжении 15 лет. Даже инженер автомобиля Тетсуи Тада признал, что это слишком большая задержка, и принес извинения всем поклонникам данного автомобиля.

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