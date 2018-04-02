До Европы не доедем: украинские водители угрожают Гройсману расправой из-за дорог

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Киев, 2 апреля. Украинские водители записали видеобращение к премьер-министру страны Владимиру Гройсману, в котором угрожали ему расправой из-за состояния дорог.

«Если вы собрались в Европу, то по таким дорогам мы до нее не доедем», — констатировали украинские водители.

Они обратили внимание, что дорожный сбор пропадает в стране бесследно — дороги не ремонтируются. Так, некогда одна из лучших трасс страны Одесса-Киев стала напоминать, как выражаются автовладельцы, «последствие Апокалипсиса». Водители Черкасской области потребовали от властей заняться этим вопросом. В противном случае, подчеркнули авторы видео, они готовы перейти к радикальным мерам.

«Не нужно так громко врать про ремонт дорог. Потому что их нет. Тупо. Никаких. Говорят, что за вранье могут побить. Даже ногами. Очень скоро. Говорят, сбежать, как Януковичу (бывшему президенту Украины. — Прим. ФАН), вам уже никто не даст», — заявили они в своем послании.

«Ямы на дорогах все больше напоминают последствия взрыва снарядов и мин, может «Укравтодор» – террористическая организация, ведущая подрывную деятельность с целью получить выкуп в виде бюджетных средств?» — заключили водители.

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