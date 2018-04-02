«Почта России» использует морально устаревшие беспилотники — эксперт

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Москва, 2 апреля. «Почта России» использует для доставки писем и посылок морально устаревшие технологии. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал разработчик дронов и роботизированных систем, гендиректор компании M-Industries Михаил Липатов.

Первый вопрос к «Почте России» от Михаила Липатова — почему они используют беспилотник с мультироторной системой.

«Она уже в принципе морально устарела. Все привыкли, что дрон — это коптер. Но на самом деле сейчас происходит перелом в этом смысле. Предпочтение отдается беспилотникам-конвертопланам. Они в себе сочетают привычные схемы аэродинамического летательного аппарата самолетного типа и мультироторную систему. Судя по видео, беспилотник «Почты России» одним движением ушел в стену, а это характерно для неправильной работы программного обеспечения или банально повисшего автопилота», — отметил Липатов.

По словам разработчика дронов, многие компании, занимающиеся беспилотниками, не ставят во главу безопасность полета и воздушного движения.

«К сожалению, у нас в стране беспилотники развивались по двум направлениям. С одной стороны, пришли люди, как я, из большой авиации со всеми ее устоями, с другой — люди из радиомоделизма. В радиомоделизме главное — дальность сигнала. Люди не знают даже, что такое безопасность полета и воздушного движения, какие есть факторы, увеличивающие или уменьшающие риски», — заключает Липатов.

Напомним, утром 2 апреля в Улан-Удэ при тестировании разбился беспилотник, который должен был доставить почту в село, расположенное в 70 км от места запуска.

В показательном запуске участвовали глава Бурятии Алексей Цыденов и гендиректор «Почты России» Николай Подгузов.

В пресс-службе «Почты России» заявили, что не имеют отношения к неудачному запуску беспилотника, отметив, что техническим обеспечением полета занималась компания «Рудрон/Экспедитор 3М».

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