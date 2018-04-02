Роскомнадзор сделал заявление о ключах шифрования Telegram

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Москва, 2 апреля. Роскомнадзор не получал официального ответа Telegram по ключам шифрования, заявил сегодня представитель ведомства. Уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации было направлено руководству мессенджера еще 20 марта, подчеркнул он.

«По данным на 13:00 2 апреля, Роскомнадзор не получал официального ответа на уведомление», — уточнил сотрудник ведомства.

При этом он уточнил, что ответ руководства Telegram Messenger Limited будет рассмотрен в случае его получения.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в понедельник адвокат компании Дмитрий Динзе заявил, что юристы мессенджера Telegram проинформировали Роскомнадзор о том, что выполнить требования ФСБ России по предоставлению ключей шифрования сообщений технически невозможно.

Эти требования компания просила признать недействительными и ранее, обратившись с соответствующим иском в Верховный суд России. Однако заявление было отклонено. 21 марта мессенджер обратился в ЕСПЧ, подав жалобу на наложенный штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ключи шифрования сообщений.

Сложившуюся ситуацию комментировал и основатель Telegram Павел Дуров, заявив, что угрозы заблокировать его бесполезны.

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