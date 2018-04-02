Правительство РФ выделило более 6 млрд рублей на ремонт дорог в регионах

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Москва, 2 апреля. На развитие региональной сети автомобильных дорог в России выделено более 6 миллиардов рублей.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Сумма в 6,1 миллиарда рублей будет направлена 30 субъектам РФ. Деньги должны быть потрачены на модернизацию дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Субсидии выделены в рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы».

Как отмечает «Вечерняя Москва», средства пойдут на текущий ремонт и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог в регионах РФ.

Напомним, выступая с традиционным посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин ранее отметил, что состояние дорог должно быть в центре внимания властей. По словам российского лидера, федеральные трассы в основном находятся в хорошем состоянии, а вот региональные и местные дороги необходимо привести в порядок.

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