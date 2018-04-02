Сирия новости 2 апреля 16.30: два поселения Хамы перешли под контроль САА, в Алеппо возобновились бои между «Ан-Нусрой» и «Тахрир Сурия»

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Сирия, 2 апреля. САА взяла под контроль два поселения Хамы, в Алеппо возобновились бои между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия», при взрыве в Аль-Каиме пострадало трое гражданских. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию против «Ан-Нусры» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Латакии и Даръа, противостоят ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ атакуют «Ан-Нусру» в Хаме.

«Исламское государство»1: атакует расположения САА в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: нарушила перемирие с «Тахрир Сурия» в Алеппо.

ВВС Турции: нанесли удары по SDF в Алеппо.

Провинция Латакия

В северной части провинции Латакия отмечаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. О столкновениях пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Ранее сообщалось, что радикальные исламисты «Тахрир аш-Шам», дислоцирующиеся в горных районах на севере Латакии, атаковали расположения правительственных сил САР, нарушив тем самым действующий в регионе режим прекращения огня.

Провинция Алеппо

В районе населенного пункта Дарат Изза провинции Алеппо возобновились бои между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». Об этом пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@AllyOfTruth). Ранее сообщалось, что боевики заключали временное перемирие, однако исламисты «Ан-Нусры» нарушили договоренность и атаковали позиции противника.

ВВС Турции нанесли удары по опорным пунктам курдских отрядов ополчения в районе города Раджу. О боевых вылетах турецкой авиации сообщает Twitter-канал (@jisrtv).

Провинция Дейр-эз-Зор

На территориях между городами Абу Кемаль и Меядин зафиксированы единичные столкновения между проправительственными силами САР и террористами «Исламского государства», передает Al-Masdar News. Боевики ИГ пытаются атаковать позиции сирийской армии, однако солдаты САА успешно отражают нападения исламистов.

Ранее сообщалось, что скрывавшиеся на захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях Дейр-эз-Зора ИГИЛовцы заметно активизировались. В районе границы с Ираком появился тренировочный лагерь террористов.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести артиллерийский обстрел расположений группировок радикальной оппозиции в окрестностях административного центра провинции Даръа. Об этом пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Ранее сообщалось, что исламисты нанесли удары по окраинам столицы региона, что привело к ответным действиям со стороны правительственных войск САР. Также перестрелки между САА и боевиками отмечаются в районе населенного пункта Сайда на востоке провинции.

Провинция Хама

Сирийская армия установила контроль над поселениями Таксис и Аль-Имара, пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@SyriaWar2).

Также правительственные войска при поддержке ВКС РФ продолжают наносить удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях Аль-Латамины и Хасраи. Об этом сообщает местный источник на своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet).

Twitter-канал (@jisrtv) передает, что из Восточной Гуты прибыло еще несколько автобусов с боевиками и членами их семей.

Ирак

В городе Аль-Каим на западе провинции Анбар прогремел взрыв, передает Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате происшествия погиб мирный житель города, еще двое гражданских получили ранения.

ВВС Турции наносят удары по опорным пунктам боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе населенного пункта Хакурк. О боевых вылетах турецкой авиации пишет информационное агентство Yeni Safak.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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