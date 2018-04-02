Пушилин: Без решения моих земляков никаких миротворцев в Донбассе не будет

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Москва, 2 апреля. Без согласия руководства Донецкой и Луганской народных республик миротворцы ООН в Донбасс введены не будут. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей сообщил глава Народного совета ДНР Денис Пушилин.

«Официальный Киев может сколько угодно манипулировать общественным мнением в публичном поле, отказывая жителям ДНР и ЛНР в своих правах решать, будут ли на их земле и в каком формате присутствовать миротворческие миссии, но когда речь пойдет о конкретике, применяться будут международные нормы, — заявил он. — А в соответствии с ними такие операции проводятся при обязательном добровольном согласии сторон конфликта. Это обязательное условие. Это во-первых. А во-вторых, в минских соглашениях, одобренных резолюцией СБ ООН, четко указаны стороны конфликта в Донбассе».

По мнению руководителя Народного совета ДНР, «в результате этой несложной логической цепочки вывод напрашивается один: без решения моих земляков никто ничего на территорию наших республик не введет».

Напомним, накануне, 1 апреля 2018 года, президент Украины Петр Порошенко объявил, о том, что он, а также канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились с президентом России Владимиром Путиным о вводе миротворцев ООН в Донбасс. При этом ДНР и ЛНР в данном заявлении упомянуты не были.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков, возглавляющий комиссию Совфеда по информационной политике, комментируя слова Порошенко в своём аккаунте в соцсети Twitter, отметил, что эту тему Порошенко может обсуждать исключительно с Донецком и Луганском.

«Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев», — уверен Пушков.

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