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Пушилин: Без решения моих земляков никаких миротворцев в Донбассе не будет
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    Пушилин: Без решения моих земляков никаких миротворцев в Донбассе не будет

    14:51  2 Апреля 2018
    2198

    Пушилин: Без согласия наших земляков никаких миротворцев на Донбассе не будет

    Москва, 2 апреля. Без согласия руководства Донецкой и Луганской народных республик миротворцы ООН в Донбасс введены не будут. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей сообщил глава Народного совета ДНР Денис Пушилин.

    «Официальный Киев может сколько угодно манипулировать общественным мнением в публичном поле, отказывая жителям ДНР и ЛНР в своих правах решать, будут ли на их земле и в каком формате присутствовать миротворческие миссии, но когда речь пойдет о конкретике, применяться будут международные нормы, — заявил он. — А в соответствии с ними такие операции проводятся при обязательном добровольном согласии сторон конфликта. Это обязательное условие. Это во-первых. А во-вторых, в минских соглашениях, одобренных резолюцией СБ ООН, четко указаны стороны конфликта в Донбассе».

    По мнению руководителя Народного совета ДНР, «в результате этой несложной логической цепочки вывод напрашивается один: без решения моих земляков никто ничего на территорию наших республик не введет».

    Напомним, накануне, 1 апреля 2018 года, президент Украины Петр Порошенко объявил, о том, что он, а также канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон договорились с президентом России Владимиром Путиным о вводе миротворцев ООН в Донбасс. При этом ДНР и ЛНР в данном заявлении упомянуты не были.

    В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков, возглавляющий комиссию Совфеда по информационной политике, комментируя слова Порошенко в своём аккаунте в соцсети Twitter, отметил, что эту тему Порошенко может обсуждать исключительно с Донецком и Луганском.

    «Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев», — уверен Пушков.

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    Автор: Наталья Макеева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #меркель #пушилин #россия #донбасс #украина #пушков #макрон #миротворцы
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