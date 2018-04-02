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Вашингтон, 2 апреля. Мозги обезьян способны синхронизироваться, когда животные наблюдают друг за другом, заявили американские ученые.

Американские специалисты проводили исследование особенностей поведения приматов и обнаружили удивительную особенность. Как оказалось, мозги этих животных способны синхронизироваться во время общения и наблюдения друг за другом.

Специалисты США провели эксперимент. Они выбрали двух самок приматов, которые сидели за стеклянной перегородкой. Одна из них сидела на стуле, который быстро перемещался к пище. Вторая обезьяна стала повторять его движения, при этом ученые зафиксировали четкую работу в ее головном мозге.

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