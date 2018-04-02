Киев предложил обменять 20 россиян на отбывающих заключение в РФ украинцев

В закладки

Киев, 2 апреля. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что Киев готов передать России 20 осужденных россиян в обмен на украинцев, которые осуждены в РФ.

«Украинская сторона готова передать тех 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушения украинского законодательства и участие в войне, для того, чтобы освободить Сенцова, (Александра) Кольченко и других наших пленных», — отметила она.

Сенцова в 2014 году в России приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании в Крыму террористического сообщества. Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы по тому же делу. В 2016 году Россия отказалась передать Сенцова и Кольченко для отбывания наказания на родину, хотя осужденные предоставили для этого документы.

Как сообщал ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, украинцы, осужденные по российскому законодательству и отбывающие наказание, не являются пленными, окончательные решения по ним принимаются на высшем уровне.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.