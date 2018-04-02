Лавров о деле Скрипаля: Лондону закон не писан

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Москва, 2 апреля. Российская сторона заинтересована в установлении истины в деле об отравлении шпиона Сергея Скрипаля. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, который в понедельник встретился с главой МИД Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али.

«Хочу еще раз очень четко заявить, что Россия не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей, но мы весьма заинтересованы и, по-моему, больше, чем кто-либо другой, в том, чтобы установить истину, узнать правду о судьбе наших граждан», — подчеркнул российский дипломат.

Как считает Лавров, Вашингтон, Лондон и ряд других западных партнеров Москвы прибегают к откровенной лжи и дезинформации.

«Видимо, Лондону закон не писан», — добавил он.

Напомним, ранее стало известно о том, что МИД РФ направил в Организацию по запрещению химоружия список из 13 вопросов, связанных с расследованием дела об отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

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