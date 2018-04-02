Российские дипломаты покинули посольство в США с гордо поднятым флагом и под музыку

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Москва, 2 апреля. Около 50 дипломатов и членов их семей покинули посольство РФ в Вашингтоне. Отмечается, что российские дипломаты, покидая посольство, «гордо» подняли флаг Российской Федерации.

Российские дипломаты, когда покидали посольство своей страны в Вашингтоне, с гордостью подняли флаг своей страны и продемонстрировали его толпе людей, которая пришла проводить их. Также отмечается, что дипломаты покидали посольство под музыку, сообщает Daily Mail.

Напомним, что США объявили о высылке 60 российских дипломатов. В общей сложности США покинет 171 человек.

Ранее сообщалось, что второй самолет, на борту которого находились российские дипломаты, которые были объявлены персонами нон грата в США, прибыли в московский аэропорт «Внуково».

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