«Оголодавшей» Бузовой хотят найти мужа на новом реалити-шоу

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Москва, 2 апреля. Звезда знаменитого российского телешоу «Дом-2» Ольга Бузова будет искать себе мужа на телевидении в формате новой телепередачи.

Ранее Бузова заявляла, что после разрыва с изменившим ей футболистом Дмитрием Тарасовым у нее уже год не было секса. Нового мужчину «оголодавшей» светской львице и телеведущей будут искать на телешоу, детали проекта которого не разглашаются.

Как сообщают Дни.ру, новое шоу будет похоже на женский вариант программы «Холостяк», которая выходит на ТНТ уже несколько лет. В этой передаче одинокий богатый мужчина выбирает себе подругу жизни среди нескольких кандидаток.

Съемки женского аналога «Холостяка» пока еще не начались, однако известно, сообщает Ura.ru, что они будут проходить в одном из теплых уголков Европы. Отбор потенциальных кандидатов в мужья Бузовой пока что не начат.

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