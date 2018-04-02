Ирак готов провести военную операцию против террористов на территории Сирии

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Багдад, 2 апреля. В настоящее время Вооруженные силы Ирака готовы продолжать войну против терроризма во всем ближневосточном регионе, в том числе на территории соседней Сирии. Такое заявление сделал премьер-министр Ирака Хайдер Абади.

Как сообщил курдский телеканал Rudaw, представители политического и военного руководства Ирака обсуждали данный вопрос на прошедшем в субботу совещании.

«Мы переходим от борьбы с терроризмом в Ираке к борьбе с терроризмом в Сирии», — объявил Хайдер Абади

Он подчеркнул, что иракские силы безопасности полностью контролируют все регионы Ирака и продолжают борьбу с остатками разгромленной в Ираке террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещено в России). Абади подчеркнул, что в случае проведения операции за пределами Ирака иракские войска «не будут выходить за пределы дозволенного и не станут нарушать интересы других стран».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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