Тяжелый мотоцикл «ИЖ» проекта «Кортеж»

В закладки

Оружейный концерн «Калашников» по собственной инициативе разработал эскортный тяжелый мотоцикл «Иж». Подробнее — в инфографике Федерального агентства новостей.

Новая машина была создана специально под проект «Кортеж», в рамках которого концерн создает линейку представительских автомобилей.

Тяжелый мотоцикл «Иж» имеет габариты 2900х940х1250 мм при массе 510 килограммов. По официальной информации, байк способен развивать скорость до 250 километров в час, а до 100 километров в час он разгоняется всего за 3,5 секунды. Кроме того, тяжелый мотоцикл «Иж» оснащен бензиновым оппозитным двигателем мощностью 110 киловатт.

Заметим, что впервые «Иж» для проекта «Кортеж» был продемонстрирован на форуме «Армия-2017». Предполагается, что первая партия таких машин появится в продаже уже в первой половине этого года.

Стоит напомнить, что еще в прошлом году концерн «Калашников» представил электромотоциклы, которые предназначены для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции. По данным «Калашникова», эти мотоциклы способны проехать на одной зарядке до 150 километров. Машины уже поступили в московскую полицию для тестовых испытаний.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.