Турция санкционировала арест Гюлена по делу об убийстве посла РФ

В закладки

Анкара, 2 апреля. Власти Турции санкционировали арест мусульманского священнослужителя Фетхуллаха Гюлена и еще семи человек в связи с убийством в 2016 году российского посла в Турции. Об этом за день до визита президента России Владимира Путина в страну сообщила газета Haberturk.

Напомним, Андрей Карлов был застрелен во время выступления на открытии выставки в Анкаре в декабре 2016 года. Боевик был застрелен полицией на месте преступления.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за убийством стоит движение Гюлена. При этом сам проповедник обвинения отрицает. Помимо причастности к убийству российского дипломата Анкара обвиняет Гюлена в попытке военного переворота в июле 2016 года.

В настоящее время он проживает в США, куда сбежал еще в 1999 году.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.