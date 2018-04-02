T-Mobile представила кроссовки-смартфон

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Москва, 2 апреля. Компания T-Mobile представила гибрид кроссовок и смартфона. Купить необычное устройство пока нельзя, но, судя по опубликованному в Twitter ролику, специалисты провели большую работу и смарт-кроссовки почти готовы.

Отмечается, что в один кроссовок встроены мощные динамики, в подошву другого – защищенный от повреждений дисплей, наушниками служат шнурки. Кроме того, смарт-кроссовки снабжены фитнес-трекером, считающим шаги, а также голосовым помощником, отмечает «Федерал Пресс».

Имеется у этой обуви и выдвижной дисплей, с помощью которого пользователи смогут делать селфи и просматривать свои социальные сети. Чтобы обменяться информацией с другим обладателем «умных кроссовок», достаточно будет коснуться носком кроссовок его обуви.

Ожидается, что цена гаджета не превысит 65 долларов.

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