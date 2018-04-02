«Украина ведет войну против своего народа»: немецкий депутат рассказал о поездке в Донбасс

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Берлин, 2 апреля. Депутат регионального парламента Германии Андреас Маурер после поездки в Донбасс признал, что Украина все эти годы воевала с собственным народом.

«Украина ведет войну против своего народа. В этом я убедился после своей поездки в Донбасс. Теперь я с уверенностью могу сказать, что киевское правительство объявило несколько миллионов человек сепаратистами и террористами», — отметил он, выступая в эфире телеканала TV Alfa.

Маурер также добавил, что лично видел этих «террористов» и «сепаратистов», которые на деле оказались восьмидесятилетними пенсионерами, женщинами и детьми. По словам депутата, дети Донбасса всегда опасаются, что по дороге в школу их может подстрелить украинский снайпер.

Напомним, что накануне вечером украинские силовики обстреляли четыре поселка и окраину Донецка, нарушив тем самым «пасхальное перемирие», объявленное 30 марта.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса, который позволяет организовать полномасштабную военную операцию, несмотря на минские соглашения. Украинский лидер на днях заявил, что Киев вместе с Берлином и Парижем «дожал» президента РФ Владимира Путина в вопросе организации «пасхального перемирия». Представитель Совета Федерации Алексей Пушков в ответ заявил, что подобные вопросы Украина должна решать не с Германией и Францией, а с ДНР и ЛНР, пишет Ura.ru.

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