Белград предложил России и США провести встречу Путина и Трампа в Сербии

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Белград, 2 апреля. Сербские власти предложили Вашингтону и Москве провести планируемую встречу президентов США и Российской Федерации Дональда Трампа и Владимира Трампа в Белграде. Об этом сообщил в понедельник глава дипломатического ведомства Сербии Ивица Дачич.

«Я предложил и одной, и второй стороне, что, возможно, лучшим местом для этого была бы Сербия. Мы передали это и одной, и другой стороне, они решат, будет ли это так, и дойдет ли до этой встречи вообще», — заявил сербский министр.

Он напомнил, что многие государства пользуются позицией Сербии и ее площадкой для проведения диалога.

Дачич отметил, что недавно в Сербии были созданы конфиденциальные мирные переговоры «для решения проблем одной страны на удивление мировым силам», передает ТАСС.

Впрочем, сербский министр отказался говорить, о какой конкретно стране идет речь, добавив, что заинтересованная сторона, если сочтет необходимым, сама об этом расскажет.

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