Стала известна стоимость нового флагманского смартфона OnePlus 6

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Москва, 2 апреля. Минимальная цена за новый китайский смартфон OnePlus 6, который планируют запустить в продажу уже в этом месяце, составит 523 доллара. За такую стоимость можно будет приобрести гаджет с 64 Гб ПЗУ.

Новинка на 128 гигабайт может обойтись в 602 доллара, а на 256 гигабайт — в 697 долларов. При этом данные цены представлены исключительно для китайского рынка.

Пока что нет никакой официальной информации о том, когда именно новый гаджет появится в магазинах.

Отметим, что на старте продаж стоимость OnePlus 5T в 2017 году составила 475 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в России цена флагманского смартфона компании Apple iPhone X упала на 20 тысяч рублей с момента релиза в сентябре 2017 года. Кроме того, средняя стоимость смартфонов всех поколений iPhone на российском рынке рухнула с начала текущего года.

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