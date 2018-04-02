Брехня Порошенко: Азаров разоблачил обман Киева про акцию «Прикрути» 

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Москва, 2 апреля. Экс-премьер министр Украины Николай Азаров с помощью всего лишь нескольких цифр смог разоблачить заявления Киева о «газовой независимости» от России, которые повторяются в течение нескольких лет, вылившись в итоге в объявленную Порошенко акцию «прикрути». Как оказалось, слухи о «газовой независимости» Украины настолько преувеличены, что выглядят абсурдом.

На своей странице Facebook Азаров с грустью констатировал, что многие украинцы продолжают верить киевским СМИ и остаются в полном неведении о реальных масштабах проблем в стране — именно поэтому он решил «с цифрами в руках» разоблачить обман Порошенко.

Как отмечает Азаров, к 3 марта в украинских газохранилищах — после всех споров между «Нафтогазом» и «Газпромом», акции «Прикрути» и заявлений и о «помощи братских стран» с реверсом газа — осталось лишь 9,6 млрд кубометров газа. При этом даже при слабых морозах газ расходовался со скоростью в 115 млн кубометров в сутки.

«Ну, а что же наши братские страны? — задается вопросом Азаров. — Импорт газа из Словакии 1 марта составил 2,8 млн кубометров, из Венгрии – 0,3 млн кубометров, а из Польши — аж 0,001 млн кубометров или всего 1 тыс. кубометров (столько, сколько сжигает одна обычная квартира в месяц)».

При этом Россия давала Украине во время морозов примерно 50 млн кубометров в сутки.

«Почти в 20 раз больше, чем по реверсу из Словакии того же российского газа, — констатирует Азаров. — Может быть, пора прекратить врать, а людям пора самим понять правду».

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