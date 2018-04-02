Лавров о дипломатических войнах: Кто первый начал, тот должен остановиться

В закладки

лавров

Москва, 2 апреля. Как далеко могут зайти дипломатические войны между Россией и Западом, зависит в первую очередь от тех, кто эти войны развязал. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Как далеко мы зайдем, зависит не от нас: в дипломатии есть принцип взаимности, его никто не отменял, и этот принцип будет применяться последовательно. Если говорить, как говорили раньше в детстве, кто первый начал, тот должен остановиться», — отметил он.

Министр добавил, что Россия не хочет уподобляться этим детским играм при решении важных политических вопросов.

Напомним, что в начале марта в британском городе Солсбери были госпитализированы в тяжелом состоянии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Полиция полагает, что оба были отравлены нервно-паралитическим газом. Великобритания, не дожидаясь окончания расследования, заочно обвинила Россию и выслала из страны ряд российских дипломатов.

Ее примеру последовал целый ряд западных стран, включая США, Германию, Францию, Испанию, Италию, Данию и Канаду. Российская сторона приняла ответные меры, выслав иностранных дипломатов.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.