Сестра Савченко попросила помощи у Трампа

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Киев, 2 апреля. Вера Савченко обратилась с просьбой о помощи к президенту США Дональду Трампу в связи с арестом и преследованием ее сестры, депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко.

Вера Савченко просит американского лидера обратить внимание на преследование на Украине оппозиционных политиков и устранение конкурентов на выборах президента Украины, которые пройдут в следующем году.

«Прошу Вас на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании на Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины путём политического преследования оппонентов, вопросы построения системной, вертикальной, глубоко интегрированной коррупции, которую возглавляет лично глава государства, и наступления на СМИ, неподконтрольные власти Украины», — сообщается в письме.

Также сестра попросила обеспечить международный надзор за ситуацией с Надеждой Савченко. Соответствующее письмо было написано 22 марта, сообщает «Интерфакс –Украина».

Напомним, что в этот день, 22 марта, Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности, после чего она была арестована. Надежду Савченко подозревают в том, что она якобы планировала совершить теракт в здании Верховной рады.

Ранее сообщалось, что Вера Савченко сообщила, что состояние ее сестры, которая находится в следственном изоляторе, ухудшилось из-за голодовки.

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