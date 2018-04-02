Сирия меняет американскую повестку: Military.com назвал прошедший март «самым смертоносным месяцем» для США

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Как пишет интернет-портал Military.com, что март 2018-го стал «самым смертоносным» месяцем для Вооруженных сил США за все время операции в Сирии и Ираке.

Напомним, международная коалиция во главе с Соединенными Штатами начала свою операцию «Непримиримая решимость», направленную против «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 запрещено в РФ), в 2014-м году. По официальным данным Пентагона, за все время борьбы с ИГ погибло 59 американских военнослужащих, 13 из которых — в непосредственных боевых действиях.

В минувшем марте произошло два инцидента. 15 марта на западе Ирака потерпел крушение американский вертолет HH-60 Pave Hawk, в результате чего погибли все семь находившихся на борту членов экипажа, включая трех офицеров.

29 марта в сирийском городе Манбидж в результате подрыва автомобиля на самодельном взрывном устройстве погибло двое военнослужащих коалиции: гражданин США мастер-сержант Джонатан Данбар и гражданин Великобритании сержант Мэтт Тонро. Еще 5 человек получили ранения.

Однако, как отмечает само издание Military.com, в конце прошлого года, незадолго до Рождества генерал-майор морской пехоты Роберт Неллер во время визита в иракскую провинцию Анбар заявил, что находящиеся на этой территории американские морские пехотинцы сыграли историческую роль в операции против ИГ:

«Теперь вы часть истории, потому что вы были в Ираке, когда ИГИЛ была побеждена тактически. Вы были катастрофически успешны. <…> Итак, вы должны гордиться тем, что вы сделали и чему вы способствовали».

В тексте также вспоминаются и прошлогодние заявления американской стороны о том, что коалиция и ее «партнеры» освободили 98 процентов территории, ранее подконтрольной «Исламскому государству».

Стоит также отметить, что американские военнослужащие практически не участвуют в непосредственных боевых действиях, предпочитая вести их руками своих «партнерских сил», обеспечивая только авиационную и артиллерийскую поддержку наступления. Внимания заслуживает и подтвержденные факты сотрудничества между курдскими формированиями и боевиками «Исламского государства», которые заключались при посредничестве именно Соединенных Штатов.

Политолог и независимый журналист Александр Асафов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что риторика представителей коалиции меняется:

«От бескомпромиссной победы по всем направлениям до фактически отрицания присутствия. И что характерно, Дональд Трамп пришел к власти на предвыборных обещаниях «вернуть всех ребят домой», чтобы американские семьи больше не получали гробов с флагами, и чтобы Америка ушла из всех заграничных конфликтов. Это было, и было не так давно во время предвыборной гонки. Подобные сведения о том, что в результате каких-то эпизодов, причем, не только боевых, но и небоевых, погибают американские военнослужащие — это проблемная история для Соединенных Штатов. Эти цифры неприятны, в США пытаются размыть внимание, чтобы на этих цифрах не акцентировались, поскольку, даже невзирая на те обещания Трампа заняться своими делами, любые потери американским обществом воспринимаются довольно трагично и неприятно».

Эксперт напомнил, что недавно Дональд Трамп сделал заявление о том, что Соединенные Штаты собираются уходить из Сирии:

«И во многом это обусловлено именно данной частью внутриамериканской повестки. Мы видим, что военнослужащие, которые не принимают участия в непосредственных боевых действиях, тем не менее, погибают. Очень сложно американскому сообществу объяснить, что же такого важного США там делают. Очищают от «Исламского государства» территории, не вступая в бой, но при этом несут потери. То есть вопросов больше, чем ответов».

Эксперт считает, что кампания сворачивания американских войск будет проведена:

«И из нее будет сделаны необходимые для Трампа сейчас позитивные медийные выводы с торжественным возвращением домой ветеранов, с объятиями в аэропорту с женщинами, детьми, собаками, которые будут встречать вернувшихся солдат».

Однако, как объяснил собеседник ФАН, это не значит, что Америка совсем уйдет из Сирии:

«Поскольку задачи не выполнены, и я думаю, что морпехов заменят полностью те, кто и так там находятся в достаточно большом количестве, — это различные военные советники, инструкторы и, конечно же, представители разветвленного американского разведсообщества, наличие которых в Сирии достаточно серьезное, и не только в Ат-Танфе и под прикрытием различных гуманитарных миссий. Они находятся по всей территории Ближнего Востока: Сирии, Ирака и других государств, для того, чтобы обеспечивать выполнение определенных целей и задач и проводить американскую стратегию в регионе».

По словам эксперта, Положение и вес внешних игроков в сирийском конфликте меняется:

«Поэтому уже не достаточно просто наличия, как их называют, «бравых парней» для имиджа. «Эффективность» США заключается, в основном, в теневых договоренностях, поставках и, вполне возможно, финансировании управления «Исламского государства», а вовсе не в борьбе с ним. По другим направлениям, где американцы пытаются себе приписать какие-то военные достижения, тоже можно посмотреть событийную повестку, она не очень богата победами. Поэтому, я думаю, вектор будет изменяться в сторону более усиленной работы спецслужб и агентурной сети из числа бывших и действующих боевиков различных джихадистских группировок, увеличения поддержки по всем направлениям курдских формирований и, конечно, в политических атак на Асада и Эрдогана».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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