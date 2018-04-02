В МИД Сербии рассказали, как Лондон потребовал от Белграда выслать дипломатов РФ

В закладки

Белград, 2 апреля. Великобритания потребовала от Сербии присоединиться к коллективным антироссийским действиям и выслать дипломатов РФ. Об этом рассказал первый вице-премьер страны, глава сербского дипломатического ведомства Ивица Дачич.

Он заверил, что Белград заинтересован в хороших отношениях с Москвой, и о высылке дипломатов не может идти и речи.

«Сербия не будет высылать российских дипломатов, мы хотим хороших отношений с Россией. Великобритания во время событий в Косове на прошлой неделе требовала от нас определиться по отношению к русским и выслать российского дипломата. Это показывает, что их занимало только это, другие вопросы их не беспокоили», — сказал Дачич, выступая в эфире канала Pink TV.

Напомним, на прошлой неделе спецназ Косово ворвался в административное здание в городе Косовска-Митровица, где проходил круглый стол по косовской проблематике. Силовики задержали директора канцелярии по Косово и Метохии в правительстве Сербии Марко Джурича. При этом в ходе операции по задержанию спецназ применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ, сотрудники полиции также избили многих мирных граждан прикладами.

Президент Сербии Александр Вучич в связи с ситуацией звонил российскому лидеру Владимиру Путину. В Сербии прошли протесты.

Отметим также, что массовая высылка российских дипломатов связана с так называемым «делом Скрипаля», расследованием отравления экс-сотрудника ГРУ на территории Великобритании. Лондон, не представив никаких доказательств, обвинил в причастности к инциденту Москву. Соединенное королевство решило выслать российских дипломатов, вслед за Великобританией это сделали и многие другие страны.

Россия ответила симметрично — в частности, выслала европейских дипломатов, а также решила закрыть американское консульство в Петербурге.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, Москва «не развязывала дипломатических конфликтов», а вот западные страны позволили себе недружественные и неконструктивные действия, на которые России и пришлось ответить.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.