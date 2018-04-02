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Краснодар, 2 апреля. По информации Федерального агентства новостей, главный тренер «Пахтакора» Шота Арвеладзе — в числе кандидатов на пост главного тренера «Краснодара».

По словам источника, 45-летний Арвеладзе входит в число специалистов, которые могут возглавить команду после сегодняшней отставки Игоря Шалимова. Отмечается, что «Краснодар» не сможет договориться с Леонидом Слуцким, поскольку российский специалист летом возглавит голландский «Витесс».

Сообщается, что в числе возможных кандидатов на пост рулевого «Краснодара» значатся Миодраг Божович, работающий в тульском «Арсенале», а также бывший наставник краснодарцев Олег Кононов.

Сегодня стало известно об отставке Игоря Шалимова из «Краснодара» после того, как его подопечные сыграли вничью с одним из аутсайдеров чемпионата — махачкалинским «Анжи». После 24 туров «быки» занимают 5-е место с 41 очком.

У лидирующего «Локомотива» на 1 матч меньше и на 8 очков больше.

Арвеладзе руководит «Пахтакором» с лета прошлого года.

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