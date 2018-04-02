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США обеспокоены: Россия готовится продать Индии смертоносную систему С-400
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    США обеспокоены: Россия готовится продать Индии смертоносную систему С-400

    14:02  2 Апреля 2018
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    Западные СМИ: Россия готовится продать Индии смертоносную систему С-400

    Индия и Россия продолжают переговоры о потенциальной закупке Нью-Дели мощной и смертоносной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-400. США, безусловно, недовольны таким развитием событий.

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Is Russia Getting Ready to Sell India the Deadly S-400 Air Defense System?» (Россия готовится продать Индии смертоносную систему С-400?), опубликованной на информационном портале The National Interest. Автор: Дейв Маджумдар (Dave Majumdar).

    Индия может попасть под американские санкции из-за нового закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Таким образом, Конгресс США убил всякую надежду на укрепление стратегического партнерства с Индией в рамках усилий Вашингтона противостоять растущему влиянию Китайской Народной Республики.

    Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов заявил журналистам на выставке ArmHiTec, что Москва надеется подписать соглашение с Индией уже в этом году. Россия и Индия долгое время поддерживали тесные партнерские отношения. Дели даже был фактически союзником Советского Союза во времена холодной войны. Москва поставляет Индии более 60 процентов ее военной техники. Но в последние годы, по мере роста могущества Китая и внедрения экономических реформ Индии, Нью-Дели сблизился и с Вашингтоном. Действительно, между Индией и Соединенными Штатами установилось прочное партнерство, потому что обе страны стремятся противостоять растущей мощи Пекина.

    Западные СМИ: Россия готовится продать Индии смертоносную систему С-400

    Однако закон США «О противодействии противникам Америки», который был подписан в августе прошлого года, может угрожать дальнейшему потеплению отношений. Если Индия продолжит закупать российские оборонные системы, а Нью-Дели никак не выражал желания прекратить давние отношения с Россией, она может стать жертвой американских санкций.

    Министерство обороны США отказалось комментировать вопрос о том, попадет ли Индия автоматически под санкции.

    «Я не могу комментировать законопроекты, — заявила 29 марта представитель Пентагона Дана Уайт. — Но я могу сказать, что в конечном счете эти решения являются суверенными решениями, как и решения, которые Индия принимает за себя».

    Однако формулировка закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» действительно предполагает, что на Нью-Дели будут наложены санкции. И если так случится, Индия вряд ли хорошо отреагирует на такие новости.

    Западные СМИ: Россия готовится продать Индии смертоносную систему С-400

    После восстановления своей независимости в 1947 году, пережив 150 лет жестокой британской колониальной оккупации, индийцы чрезвычайно чувствительны ко всему, что подразумевает посягательство на их суверенитет. Нью-Дели очень обидчив в отношении любых действий, которые попахивают колониализмом или подразумевают, что иностранная держава имеет право вето на суверенные действия Индии. Особенно со стороны державы, которая напоминает им о британцах.

    Таким образом, новые американские санкции почти наверняка станут большим препятствием на пути установления партнерства между Соединенными Штатами и Индией и заставят Нью-Дели вновь обратиться к Москве.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #индия #армия
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