В Госдуме разъяснили смысл законопроекта о блокировке сайтов с клеветой

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Москва, 2 апреля. Председатель комитета Государственной думы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал законопроект «О блокировке сайтов с клеветой».

Ранее законопроект был внесен на рассмотрение в российский парламент. По словам Левина, данная инициатива имеет больше технический характер. По его словам, она направлена на устранение неопределенности в применении законодательства. Левин подчеркнул, что трудности возникают при исполнении судебных решений по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении случаев, когда порочащая информация распространяется посредством Сети.

Напомним, идея принять в России законопроект о блокировке сайтов с ложной информацией появилась после пожара в торговом центре в Кемерово, где погибли 64 человека. В Сети появилась недостоверная информация о сотнях погибших. Как пишет URA.ru, позже стало известно, что такую информацию в Интернете распространял украинский пранкер.

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