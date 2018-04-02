Патриарх Кирилл совершил поминальную службу по жертвам пожара в Кемерово

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Москва, 2 апреля. В Донском монастыре Москвы состоялась поминальная служба по погибшим при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Ее провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Мы верим, что по молитвам Церкви и даже через те муки, которые прошли скончавшиеся, они, несомненно, обрели царствие Божие и они сегодня там, пред лицом Божиим, — сказал патриарх, обращаясь к собравшимся в храме на 9-й день трагедии. — Мы же молимся за них так, как повелевает нам Церковь и наша совесть, в надежде на то, что, став пред лицом Божием, они помолятся и о городе своем Кемерово, о народе своем, и об Отечестве нашем».

Напомним, пожар в Кемерово произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали около 80 человек. Причиной трагедии стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

В субботу суд в Кемерово постановил заключить под арест до 25 мая гендиректора компании-собственника «Зимней вишни» Юлию Богданову.

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