Украинские власти не допустили консула РФ на борт захваченного крымского судна "Норд"

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Симферополь, 2 апреля. Несмотря на то, что крымское рыболовецкое судно «Норд» было захвачено украинскими пограничниками более недели назад, украинские власти так и не допустили на борт судна российского консула. Об этом сообщили в пресс-службе владельца судна — керченского Рыбколхоза имени 1 мая.

Напомним, судно под флагом России с десятью членами экипажа было захвачено еще 25 марта. Как заявил судовладелец, все моряки на судне являются гражданами России, судно было задержано противоправно, при этом действия украинских пограничников создали угрозу для жизни экипажа. Украинский суд арестовал судно, а ФСБ Крыма возбудило дело по статье «Угон водного транспорта». Экипажу судна подвезли продовольствие и медикаменты; глава Крыма Сергей Аксенов назвал действия украинской стороны «пиратством».

Как оказалось, российского консула не допустили к морякам, поскольку украинская сторона уже неделю продолжает процесс установления личностей моряков.

«До настоящего времени на борт судна не допущен консул РФ, так как идет процесс установления личностей, и доказательств нахождения на борту судна граждан Российской Федерации нет», — заявила компания-судовладелец.

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