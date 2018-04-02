«Прекратите войну звать»: Соловьев объяснил писателю из Германии, чем грозит противостояние РФ и Запада

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Москва, 2 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал президента Союза писателей межнационального согласия Германии Владимира Сергиенко за слова о готовности мира к новой войне.

Сергиенко заявил, что мир стоит на пороге войны между Россией и Западом. По его словам, в настоящее время европейские политики указывают на то, что холодная война уже идет в информационном поле. Глава Союза писателей межнационального согласия Германии призвал отзывать послов.

«В Европе огромное количество политиков понимает, что мы подошли к какому-то порогу», — заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

В свою очередь Соловьев потребовал от Сергиенко прекратить призывы к войне и напомнил о возможных последствиях этого шага стран, передает «Экономика сегодня».

«Прекратите войну звать. Не дай бог. Вы опомнитесь – какая война? Земля не узнает, что победил. Потому что от этой войны Земля прекратит свое существование», — констатировал он.

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