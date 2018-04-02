В обществе созрел запрос на перемены: в Госдуме объяснили оптимизм россиян после выборов

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Результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, показали, что 45% респондентов верят в изменение ситуации в стране после выборов президента России. Показательно, что 87% граждан уверены в том, что это будут положительные изменения.

Известный политик и экономист, депутат Госдумы Евгений Федоров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил, с чем связан подобный оптимизм россиян.

«Результаты опросов, которые проводились до выборов, свидетельствуют, что настроение общества изменилось — сейчас появился огромный запрос на перемены. То есть запрос на глубокие реформы, которые должны пройти в стране. Президент говорит о том, что ВВП страны должен увеличиться на 50% в короткие сроки. Это невозможно без глубоких реформ, которые, по сути, являются революционными преобразованиями», — объясняет парламентарий.

По словам собеседника агентства, значительное количество граждан начало осознавать, что повышение качества жизни невозможно без проведения реформ.

«И раз граждане начали это осознавать, то, соответственно, они начинают относиться к этим реформам лояльно. Надо понимать, что любые реформы сопровождаются издержками. Очень важен настрой общества на реформы с пониманием тех издержек, которыми они будут сопровождаться. Стоит вспомнить результаты глубокого опроса, который проводился перед воссоединением России и Крыма. Тогда у людей спрашивали: «Вы понимаете, что восстановление единства с Крымом будет сопровождаться санкциями и воздействием со стороны недругов России?» И люди принимали решение о необходимости единства с учетом этого фактора», — говорит Евгений Федоров.

И сейчас ситуация складывается аналогичным образом.

«Мы, как минимум, выходим на конституционные реформы уровня референдума. А уровень референдума означает, что большинство граждан России либо прямо, путем плебисцита, либо через конституционное собрание поддерживают те преобразования, которые предлагает Владимир Путин», — подчеркнул депутат.

Главная линия, которую проводит глава государства, — это изменение системы власти в России, формирование ее национального вектора.

«Это и есть главная реформа. В экономике это — национализация рубля, то есть обнуление процентной кредитной ставки ЦБ, и на этой базе — перекредитование всей экономики в национальную юрисдикцию, это та самая деофшоризация, о которой постоянно говорит президент. В области политики — это конституционная реформа в части 13 и 15 статей. Сейчас в Конституции прописано, что смысл и содержание законов России определяют правила международных специализированных учреждений (в части 4 статьи 15 Конституции говорится о том, что «если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». — Прим. ФАН). Это вопрос суверенитета.

И 13 статья, которая запрещает государству использовать идеологию в государственном строительстве. Как можно написать хоть один закон, если нет идеологии этого закона, то есть, нет его цели и смысла? О судебной реформе президент уже говорил, нам необходимо сформировать национальную юрисдикцию во всех видах права, но прежде всего — в хозяйственном праве. Вот те три направления, которые могут резко изменить жизнь страны. И, я думаю, к этим изменениям люди и готовятся морально и психологически», — резюмировал Евгений Федоров.

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