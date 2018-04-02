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В обществе созрел запрос на перемены: в Госдуме объяснили оптимизм россиян после выборов
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    В обществе созрел запрос на перемены: в Госдуме объяснили оптимизм россиян после выборов

    14:38  2 Апреля 2018
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    Евгений Федоров

    Результаты опроса, проведенного ВЦИОМ, показали, что 45% респондентов верят в изменение ситуации в стране после выборов президента России. Показательно, что 87% граждан уверены в том, что это будут положительные изменения.

    Известный политик и экономист, депутат Госдумы Евгений Федоров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил, с чем связан подобный оптимизм россиян.

    «Результаты опросов, которые проводились до выборов, свидетельствуют, что настроение общества изменилось — сейчас появился огромный запрос на перемены. То есть запрос на глубокие реформы, которые должны пройти в стране. Президент говорит о том, что ВВП страны должен увеличиться на 50% в короткие сроки. Это невозможно без глубоких реформ, которые, по сути, являются революционными преобразованиями», — объясняет парламентарий.

    Владимир Путин

    По словам собеседника агентства, значительное количество граждан начало осознавать, что повышение качества жизни невозможно без проведения реформ.

    «И раз граждане начали это осознавать, то, соответственно, они начинают относиться к этим реформам лояльно. Надо понимать, что любые реформы сопровождаются издержками. Очень важен настрой общества на реформы с пониманием тех издержек, которыми они будут сопровождаться. Стоит вспомнить результаты глубокого опроса, который проводился перед воссоединением России и Крыма. Тогда у людей спрашивали: «Вы понимаете, что восстановление единства с Крымом будет сопровождаться санкциями и воздействием со стороны недругов России?» И люди принимали решение о необходимости единства с  учетом этого фактора», — говорит Евгений Федоров.

    И сейчас ситуация складывается аналогичным образом.

    «Мы, как минимум, выходим на конституционные реформы уровня референдума. А уровень референдума означает, что большинство граждан России либо прямо, путем плебисцита, либо через конституционное собрание поддерживают те преобразования, которые предлагает Владимир Путин», — подчеркнул депутат.

    В обществе созрел запрос на перемены: в Госдуме объяснили оптимизм россиян после выборов

    Главная линия, которую проводит глава государства, — это изменение системы власти в России, формирование ее национального вектора.

    «Это и есть главная реформа. В экономике это — национализация рубля, то есть обнуление процентной кредитной ставки ЦБ, и на этой базе — перекредитование всей экономики в национальную юрисдикцию, это та самая деофшоризация, о которой постоянно говорит президент. В области политики — это конституционная реформа в части 13 и 15 статей. Сейчас в Конституции прописано, что смысл и содержание законов России определяют правила международных специализированных учреждений (в части 4 статьи 15 Конституции говорится о том, что «если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». — Прим. ФАН). Это вопрос суверенитета.

    И 13 статья, которая запрещает государству использовать идеологию в государственном строительстве. Как можно написать хоть один закон, если нет идеологии этого закона, то есть, нет его цели и смысла? О судебной реформе президент уже говорил, нам необходимо сформировать национальную юрисдикцию во всех видах права, но прежде всего — в хозяйственном праве. Вот те три направления, которые могут резко изменить жизнь страны. И, я думаю, к этим изменениям люди и готовятся морально и психологически», — резюмировал Евгений Федоров.

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    Автор: Михаил Блинов
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    #путин #россия #федоров #политика #общество
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