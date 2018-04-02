Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Украина
«Кубанская Украина» сменит улицу Жукова в Киеве
Весь мир
Британский ученый предрек Евросоюзу скорую участь Советского Союза
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Кубанская Украина» сменит улицу Жукова в Киеве

    14:16  2 Апреля 2018
    555

    «Кубанская Украина» сменит улицу Жукова в Киеве

    Киев, 2 апреля. С карты Киева исчезнет улица Маршала Жукова — вместо нее в Деснянском районе украинский столицы появится улица «Кубанской Украины».

    Как говорится в сообщении на сайте Киевского горсовета, переименование будет «способствовать восстановлению исторической памяти». Решение уже утверждено комиссией по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

    Отметим, украинские власти в последние годы активно избавляются от названий, напоминающих о советском прошлом страны. При этом объясняется это «заботой об истории». Проводя так называемую «декоммунизацию», на Украине меняют названия улиц, железнодорожных станций, городов и воинских соединений.

    Ранее киевские власти задумали переименовать площадь Льва Толстого, однако инициативу не поддержали горожане. В то же время это далеко не самая абсурдное предложение — в феврале стало известно, что Институт национальной памяти Украины считает название Верховной рады «слишком советским». Еще одной мишенью для «декоммунизации» может стать название Днепропетровской области, которую предлагается назвать Сичеславской.      

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #киев #украина #переименование #название #улица жукова
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа в пользу «Нафтогаза»

      23:25 2 Апреля 2018 2436
      Читать
      21:51
      Вчера

      Россияне получили травмы легкой и средней степени тяжести при взрыве в Ереване
      21:34
      Вчера

      Путин поздравил президента Египта с убедительной победой на выборах
      18:40
      Вчера

      Россия отзывает допуски Tajik Air и Somon Air на ряд маршрутов с 5 апреля
      18:08
      Вчера

      Кемеровские бизнесмены требуют вернуть им не тронутое огнем имущество 
      16:25
      Вчера

      Мормонским храмам в России не место — Андрей Кураев

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018 286

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1183

      В Кемерово суд определяет меру пресечения для Юлии Богдановой

      7:57 31 Марта 2018
      7206

      На страже импортозамещения: спецкатер и яхту для вечеринок представили на «Moscow Boat show». ФАН-ТВ

      16:25 30 Марта 2018
      5026

      Весна-лето 2018 в стиле Малевича: Валентин Юдашкин представил в Петербурге новую коллекцию . ФАН-ТВ

      12:23 30 Марта 2018
      4893
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Трое россиян пострадали при взрыве в Ереване – МЧС Армении

      Трое россиян пострадали при взрыве в Ереване – МЧС Армении

      21:27   2 Апреля 2018
      513
      Путин назвал приоритетные направления в сотрудничестве России и Белоруссии

      Путин назвал приоритетные направления в сотрудничестве России и Белоруссии

      20:22   2 Апреля 2018
      672
      Госдума готовит ответные меры из-за языковой дискриминации русских в Латвии: текст документа

      Госдума готовит ответные меры из-за языковой дискриминации русских в Латвии: текст документа

      18:32   2 Апреля 2018
      3371
      Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

      Украинский пранкер Вольнов обманом наживался на российских компаниях

      13:33   2 Апреля 2018
      45511