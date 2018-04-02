«Кубанская Украина» сменит улицу Жукова в Киеве

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Киев, 2 апреля. С карты Киева исчезнет улица Маршала Жукова — вместо нее в Деснянском районе украинский столицы появится улица «Кубанской Украины».

Как говорится в сообщении на сайте Киевского горсовета, переименование будет «способствовать восстановлению исторической памяти». Решение уже утверждено комиссией по вопросам культуры, туризма и информационной политики.

Отметим, украинские власти в последние годы активно избавляются от названий, напоминающих о советском прошлом страны. При этом объясняется это «заботой об истории». Проводя так называемую «декоммунизацию», на Украине меняют названия улиц, железнодорожных станций, городов и воинских соединений.

Ранее киевские власти задумали переименовать площадь Льва Толстого, однако инициативу не поддержали горожане. В то же время это далеко не самая абсурдное предложение — в феврале стало известно, что Институт национальной памяти Украины считает название Верховной рады «слишком советским». Еще одной мишенью для «декоммунизации» может стать название Днепропетровской области, которую предлагается назвать Сичеславской.

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