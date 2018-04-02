В Госдуме пригрозили Риге санкциями в ответ на дискриминацию русского языка в Латвии

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Москва, 2 апреля. Россия не оставит без внимания утвержденные президентом Латвии Раймондсом Вейонисом поправки о переходе всех школ Латвии, включая и русские, на обучение исключительно на латышском языке.

Об этом заявил в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Согласно поправкам к проекту реформы образования, утвержденным президентом Латвии, в течение ближайщих трех лет в прибалтийской стране предусматривается постепенный переход к преподаванию в системе среднего образования только на государственном языке. В том числе, и в русских школах.

«Обучение в средней школе на латышском языке обеспечит равные возможности для всех молодых людей получить качественное образование и построить свою жизнь в Латвии, чтобы учиться и работать здесь, — сказано в официальном заявлении Раймондса Вейониса. — Это сформирует более сплоченное общество и более сильное государство».

По словам Затулина, первым делом он и его коллеги по комитету представят в нижней палате парламента подготовленное ими заявление о недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств.

«Речь идет о том, что к 2021 году среднее образование в старших классах полностью, а в средних классах — в значительной степени — будет предоставляться исключительно на латышском языке, — отметил депутат. — Тем самым Латвией нарушается, в том числе, и ее Конституция в вопросе сохранения и свободного развития родных языков нацменьшинств. Что, в общем-то, весьма актуально для целой трети населения данной страны — русского и русскоязычного. Из всего этого следует, что русский язык, уже изгнанный из официального оборота и активно притесняемый в СМИ, через три года будет попросту сведен к исключительно бытовому общению».

Как показывает опыт, подчеркивает депутат, «первое, что страдает, это, конечно, письменность и правописание».

«Это именно то, что преподают в школе, — продолжает Затулин. — Ну, а затем уже начинает разрушаться и разговорная речь. Мы считаем такое решение недопустимым нарушением фундаментальных прав человека. И выражаем солидарность с протестами русскоязычной общественности, которая еще в прошлом году организовала штаб по борьбе с этой так называемой школьной реформой».

Константин Затулин предоставил ФАН проект заявления Госдумы. Особенно актуально в нем звучит, по словам депутата, последний абзац — о санкциях.

«Госдума отмечает, что действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской Республики, предусмотренных федеральным законом от 30 декабря 2006 года №281 — «О специальных экономических мерах», – процитировал Затулин.

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