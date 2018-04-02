Названы российские цены на обновленный Subaru Legacy

В закладки

Москва, 2 апреля. Обновленный седан Legacy японской компании Subaru в России можно будет приобрести в мае по цене от 2 млн рублей. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба компании.

Согласно приведенным данным, стоимость модели будет варьироваться в диапазоне от 2 069 000 до 2 219 900 рублей. Новинку предложат в двух комплектациях — Premium ES за 2,2 млн рублей и Elegance по цене от 2 млн рублей.

На российском рынке седан будет доступен со 175-сильным 2,5-литровым бензиновым мотором, который будет работать в сочетании с полным приводом и вариатором.

Японские инженеры модернизировали платформу Legacy, а также оборудовали автомобиль системой управления вектором тяги ATV. Седан также претерпел ряд изменений во внешнем виде, в частности, получил колесные диски размерностью 18 дюймов, светодиодные фонари, модернизированную радиаторную решетку, иные бампера.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что обновленная версия японского кроссовера Subaru Outback появится в России во второй половине 2018 года.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.