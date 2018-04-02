Лавров: Великобритания, США и другие страны прибегают к откровенной лжи по делу Скрипаля

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Москва, 2 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты Америки, Великобритания и другие государства прибегают «к откровенной лжи» по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Как отметил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш, США, Великобритания и страны, «слепо следующие за ними», «отбросили все приличия». Министр подчеркнул, что они прибегают ко лжи и дезинформации. При этом глава МИД России подчеркнул, что Москва на эти действия отвечает спокойно и хладнокровно. Он также напомнил, что Кремль настаивает на необходимости предоставления доказательств. Он также подчеркнул, что Россия больше всех заинтересована в установлении истины по делу Скрипалей.

Как ранее писало издание «Ридус», 4 марта в Великобритании с признаками отравления были найдены Сергей и Юлия Скрипаль. Британская полиция назвала место отравления Скрипалей. Лондон без доказательств обвинил в этом Россию.

Как пишет URA.ru, британский дипломат рассказал о нестыковках в деле Скрипаля.

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