Сноуден не последний: в России ответили на смелое обещание главы АНБ США

В закладки

Вашингтон, 2 апреля. Будущий глава АНБ и Кибернетического командования Соединенных Штатов Пол Накасоне будет бороться с «величайшей стратегической угрозой для Америки» — воображаемыми попытками России вмешаться в американские выборы. Об этом пишет издание The Washington Post.

По словам экс-помощника главы Пентагона по вопросам кибербезопасности Эрика Розенбаха, «Россия — это наиболее существенная угроза для национальной безопасности США».

«Беря во внимание растущую напряженность между США и Россией и тот факт, что Москва продолжает вмешиваться в основные демократические институты и вести информационные кампании, эта страна станет его главной стратегической задачей, когда он примет командование», — заявил Розенбах.

Сам Накасоне отметил, что Вашингтон хочет, чтобы они (Россия — Прим.ред.) «расплатились по счетам».

Пользователи Сети иронично отреагировали на заявление будущего главы АНБ, кандидатуру которого утвердят в апреле.

«Страшно, аж жуть», — написал один из пользователей Twitter.

«АНБ, ты учти — Сноуден не последний! Тебе уже предъявили счет, до сих пор расплатиться не можешь», — посмеялся другой юзер после смелого обещания Накасоне.

Еще один участник дискуссии отметил, что США просто в гневе из-за проигрышей на международной арене: «Они все в бешенстве от проигрыша в Сирии».

«Короче надо на Кубе снова ракеты ставить. Иного выхода нет!» — поделился своим мнением пользователь.

«Кучка бандитов не может придумать, как убедить Россию, чтобы она согласилась на ее разграбление», — считает еще один юзер.

В Сети также напомнили о государственном долге США и предложили самим «расплатиться по счетам»: «Кое у кого 21 триллион долларов долг. Нет желания расплатиться?».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.