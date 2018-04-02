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Сноуден не последний: в России ответили на смелое обещание главы АНБ США
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    Сноуден не последний: в России ответили на смелое обещание главы АНБ США

    14:06  2 Апреля 2018
    17400

    Сноуден не последний: в России ответили на смелое обещание главы АНБ США

    Вашингтон, 2 апреля. Будущий глава АНБ и Кибернетического командования Соединенных Штатов Пол Накасоне будет бороться с «величайшей стратегической угрозой для Америки» — воображаемыми попытками России вмешаться в американские выборы. Об этом пишет издание The Washington Post.

    По словам экс-помощника главы Пентагона по вопросам кибербезопасности Эрика Розенбаха, «Россия — это наиболее существенная угроза для национальной безопасности США».

    «Беря во внимание растущую напряженность между США и Россией и тот факт, что Москва продолжает вмешиваться в основные демократические институты и вести информационные кампании, эта страна станет его главной стратегической задачей, когда он примет командование», — заявил Розенбах.

    Сам Накасоне отметил, что Вашингтон хочет, чтобы они (Россия — Прим.ред.) «расплатились по счетам».

    Пользователи Сети иронично отреагировали на заявление будущего главы АНБ, кандидатуру которого утвердят в апреле.

    «Страшно, аж жуть», — написал один из пользователей Twitter.

    «АНБ, ты учти — Сноуден не последний! Тебе уже предъявили счет, до сих пор расплатиться не можешь», — посмеялся другой юзер после смелого обещания Накасоне.

    Еще один участник дискуссии отметил, что США просто в гневе из-за проигрышей на международной арене: «Они все в бешенстве от проигрыша в Сирии».

    «Короче надо на Кубе снова ракеты ставить. Иного выхода нет!» — поделился своим мнением пользователь.

    «Кучка бандитов не может придумать, как убедить Россию, чтобы она согласилась на ее разграбление», — считает еще один юзер.

    В Сети также напомнили о государственном долге США и предложили самим «расплатиться по счетам»: «Кое у кого 21 триллион долларов долг. Нет желания расплатиться?».

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    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сша #пентагон #анб #кибербезопасность #накасоне
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