Лавров заявил, что «британские коллеги заигрались» в деле Скрипаля

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Москва, 2 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Лондона не получится уйти от ответов на вопросы, которые возникают вокруг так называемого «дела Скрипаля».

Лавров прокомментировал расследование в Британии так называемого дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Он констатировал, что для произошедшего может быть целый ряд причин, которые нельзя отметать.

«Серьезные эксперты их не отметают, и серьезные эксперты и руководители правительств целого ряда государств эти вопросы публично задают, и уйти от ответов на эти вопросы, я думаю, уже не получится, — подчеркнул глава МИД России. — Потому что они уже слишком очевидны, и слишком очевидно, что наши британские коллеги заигрались».

Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Скрипалей, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила. Ранее в соцсетях высмеяли версию британской полиции о том, что Скрипаль и его дочь отравились гречкой из России.

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